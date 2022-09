Geen twijfel voor Britney Spears: “Ik doe nog liever mijn behoefte in mijn zwembad dan weer op te treden”

In haar bericht op sociale media haalt Spears enkele dieptepunten uit haar curatorschap aan. Zo beweert ze dat haar eigen familie haar vier maanden lang opsloot in huis. Ze zouden zelfs de deur uit haar slaapkamer hebben gehaald, wat ze ziet als een enorme schending van haar privacy. “Na veertien jaar ‘nee’ te horen op alles wat ik wilde, is het voor mij verpest. Maar dat is niet het ergste. Het ergste is dat mijn familie me vier maanden opsloot. Ik kan me niet inbeelden dat iemand tegen Jennifer Lopez zou zeggen dat ze acht uur per dag moet blijven zitten. Haar familie zou dat nooit aanvaarden.” Het moeten ellenlange maanden geweest zijn voor de popster. “Ik had geen auto, en zelfs mijn eigen beveiliging zei me dat ik vier maanden niet naar buiten mocht. Er stond zelfs geen deur in mijn kamer. Iedereen kon me zien douchen en me naakt zien.”