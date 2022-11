Geen tranen om overleden Aaron Carter, wél een heuse stripact tijdens concert van Backstreet Boys in Sportpaleis

Alles leek erop te duiden dat de laatste show van de Backstreet Boys hun ‘DNA World Tour’ in het Antwerpse Sportpaleis een sombere toon zou krijgen, naar aanleiding van het overlijden van Nick Carters jongere broer Aaron Carter afgelopen zaterdag. Maar niets is minder waar.

In tegenstelling tot hun optreden in Londen, brachten de Backstreet Boys geen eerbetoon aan Carter tijdens het concert in Antwerpen. Even leek bandlid Kevin Richardson wel emotioneel te worden, maar dat was vooral te wijten aan het feit dat het voorlopig de laatste show was van hun ‘DNA World Tour’. De zanger keek er wellicht naar uit om spoedig naar huis terug te keren. “Ik mis mijn familie”, zei hij onder meer.

Stripact

Echter wel opvallend tijdens het concert was de stripact van AJ McLean en Kevin Richardson. “Vroeger kregen we heel wat onderbroeken en bh's naar ons hoofd geslingerd”, vertelt AJ. “Nu willen wij een wederdienst doen”, besloot hij. Vervolgens kropen hij en Kevin achter een groot scherm dat op het podium stond, waarna ze hun broek uittrokken. AJ kwam vervolgens vanachter het scherm vandaan en wandelde wat rond in zijn onderbroek: “Ik heb een kleine, maar wel een schattige kont”, grapte hij. Even later verschool hij zich opnieuw achter het scherm, waarna zowel hij als Kevin hun onderbroeken uittrokken en in het publiek gooiden. De fans gingen op hun beurt volledig uit hun dak.

Afsluiten deed de band onder meer op het nummer ‘I want it that way’. Daarbij zongen ze “You are my fire... Belgium”. Tijdens het nummer verscheen Howie Dorough op het podium met een Belgische vlag die hij vrolijk in het rond wapperde en vervolgens in zijn nek legde. “We komen zeker nog terug”, garandeerde de band tot slot.

Bekijk hieronder ook enkele foto’s:

