Geen nieuw proces voor Bill Cosby voor misbruikzaak uit 1975

FILM Oscarwinna­res Louise Fletcher (88) uit ‘One Flew Over The Cuckoo’s Nest’ overleden

De Amerikaanse actrice Louise Fletcher is vrijdag op 88-jarige leeftijd overleden in haar huis in het Franse Montdurausse. Fletcher was vooral bekend om haar vertolking van Nurse Ratched, de tirannieke verpleegster uit de film ‘One Flew Over The Cuckoo’s Nest’ uit 1975. Die rol leverde de actrice een Oscar op.

24 september