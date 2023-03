Geen make-up, geen dure kleren: Lady Gaga krijgt alleen maar lof voor intiem optreden op Oscars

celebritiesEerst stond ze op de rode loper in een galakleed en met een opgemaakt gezicht, maar vanaf dat Lady Gaga (36) op het Oscarpodium stond, bracht ze daar verandering in. De zangeres zong ‘Hold My Hand’ uit de film ‘Top Gun: Maverick’ met een naturelle look. Ze droeg een gescheurde jeansbroek, een simpel T-shirt en haar haren zaten vast in een vlecht. Al de make-up dat op haar gezicht zat, was verdwenen. Op sociale media spreken mensen vol lof over het optreden: “Zonder make-up en in een T-shirt en jeansbroek toont Lady Gaga haar prachtig talent,” schreef iemand op Twitter.