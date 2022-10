Geen Justin Bieber in Sportpaleis: popster schort rest van wereldtournee op

Celebrities Meest gehate moeder op het internet, Yolanda Hadid, drijft de spot met kritiek in nieuwe Tik­Tok-vi­deo

Yolanda Hadid (58), moeder van supermodellen Bella (25) en Gigi (27) Hadid, reageert via TikTok op de kritiek die ze krijgt over haar manier van opvoeden. Het voormalige model wordt voornamelijk verweten dat ze haar dochters een slechte relatie met voeding heeft aangeleerd. Zo is te zien in een fragment van het Amerikaanse realityprogramma ‘The Real Housewives of Beverly Hills’ hoe Yolanda aan haar dochter Gigi vertelt dat ze “enkel een paar amandelen mag eten wanneer ze zich slap voelt”. Als reactie op de commotie die ontstaan is bij de fans van haar dochters, heeft de moeder nu op TikTok een video geplaatst waarin ze gretig uit een kom amandelen eet die op haar hoofd staat.

