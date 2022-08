“Geen enkele mannelijke acteur zou zo kritisch bekeken worden”: Renée Zellweger over haar noodgedwongen gewichtsschommelingen

Ze is de 50 inmiddels al een paar jaar gepasseerd, maar Renée Zellweger, die in 2020 nog een Oscar won voor haar rol als Judy Garland in de biopic Judy, laat haar stijgende leeftijd niet aan haar hart komen. Of tenminste, veel minder dan in haar twintigerjaren. Dat liet ze onlangs duidelijk blijken in een interview met The Sunday Times. ‘Vijftig worden voelde als een nieuw begin, zonder alle onzin’, klonk het. ‘Het punt waarop je kan stoppen met luisteren naar al die stemmen in je hoofd en alle verwachtingen die mensen van je hebben, en je meer je authentieke zelf wordt. Veel geluk aan alle sukkels in de wereld, want je moet heel wat overleven om mijn leeftijd te bereiken, en ik heb mijn kracht en mijn stem verdiend.’ Het voelde als een echte openbaring voor de actrice, die wereldwijd beroemd werd met haar hoofdrol als de onzekere, sociaal onhandige Bridget Jones in de gelijknamige films, waarvoor ze heel wat kritiek kreeg op haar molligere uiterlijk – ze moest namelijk wat gewicht aankomen omdat dat beter paste bij het personage. Kritiek die zou blijven duren, of ze nu gewicht aankwam voor een rol, of dat gewicht weer verloor, waardoor ze plots als ‘te mager’ bestempeld werd. Maar hoe dan ook, de Bridget Jones-films werden een succes en er zou, meer dan 20 jaar na de eerste release, wel eens een vervolg kunnen komen, in de vorm van een vierde film.