Geen doorsnee hotelkamer voor hen: zo brengen celebrities hun quarantaine in Australië door

CelebritiesVeel geld maakt niet per se gelukkiger, maar het vergemakkelijkt je leven soms wel. Kijk maar naar deze celebrities die gretig gebruik maken van hun fortuinen om hun verplichte quarantaine in luxe door te brengen. Geen doorsnee hotel voor hen, wel een luxe alternatief dat tot 500.000 euro kan oplopen, inclusief privé-politiebewaking.

Toen de pandemie begon, sloten de grenzen van Australië, gevolgd door een groot aantal strikte regels. Het federale ministerie van Volksgezondheid adviseert op zijn website namelijk dat de enige mensen die Australië binnen mogen, burgers, ingezetenen, naaste familieleden of reizigers zijn die de afgelopen veertien dagen in Nieuw-Zeeland zijn geweest. Toch zijn er heel wat celebrities die de laatste maanden Australië mochten betreden omwille van hun job. Al geldt ook voor hen de veertien dagen durende quarantaine, maar die brengen ze liever door in luxe dan in een doorsnee hotel. Mits een goedkeuring van de New South Wales Health, faciliteert de New South Wales polities in samenwerking met entertainmentbureaus een alternatieve quarantaineregelingen voor hen. Daarvoor betalen ze maar liefst tot een half miljoen euro.

Eigen bewakingsagenten

Julia Roberts, Zac Efron en Ed Sheeran. Het zijn maar een paar celebrities die een aanvraag deden om hun quarantaine - tijdens een reis naar Australië - in een hotel te omzeilen en hun veertien dagen in luxe door te brengen. Ze moeten nog steeds veertien dagen isolatie ondergaan, maar kunnen hun eigen onafhankelijke locatie kiezen. Wel moeten ze 24/7 politiebewaking voorzien die alleen al tot 100.000 dollar (84.000 euro) kost. Volgens sommige ramingen die de Australische krant Sydney Morning Herald verkreeg, bedragen de totale kosten van de alternatieve veertiendaagse quarantaine, inclusief voedsel en onderdak, tot bijna een half miljoen euro.

Julia Roberts (53) vloog eerder deze maand met een privéjet naar Sydney samen met haar man Daniel Moder (52) en hun kinderen, de tweeling Hazel en Phinnaeus (16) en Henry (13). Het gezin verhuisde naar een luxe privéwoning ten noorden van Sydney om de quarantaine uit te zitten. Roberts filmt in Australië twee nieuwe films: de nieuwe politieke thriller ‘Gaslit’, samen met de Amerikaanse acteur Sean Penn (60) en de romantische komedie ‘Ticket to Paradise’ met George Clooney (59). Voor de bewaking kon Roberts rekenen op de hulp van het beveiligingsteam van actrice Nicole Kidman.

De liefde

Ook Zac Efron (33) verblijft voor de opnames van zijn Netflix-documentaire ‘Down To Earth’ al een jaar in Australië. Even geleden maakte de ‘High School Musical’-acteur een tripje naar Bali waarna hij bij terugkomst in Australië zijn quarantaine doorbracht in een airbnb in Bellevue Hill in Sydney. Daar betaalde hij maar liefst 5.000 dollar (3.251 euro) per nacht voor. Echter is Zac niet alleen voor zijn opnames in Australië. Hij verloor er namelijk ook zijn hart aan het 25-jarige model Vanessa Valladares.

Zanger Ed Sheeran (30) brengt zijn quarantainedagen dan weer door in een resort bij de Hawkesbury River. Hij verblijft momenteel in Melbourne om op te treden op de staatsbegrafenis van Mushroom Group oprichter Michael Gudinski, een Australische grootheid binnen de muziekindustrie. Hij en Ed waren goed bevriend met elkaar. Ed beschrijft hem zelfs als een mentor en een vaderfiguur. Gudinski stierf onverwacht op 1 maart op 68-jarige leeftijd.

De celebrities regelen hun alternatieve quarantaine natuurlijk niet zelf. Daarvoor kunnen ze rekenen op verschillende entertainmentbureaus die hen daarbij helpen. Onder meer Concierge Doctors en 3rd Rock Ent maken reclame voor ‘privé en op maat gemaakte quarantaines’. In Samenwerking met NSW screenen ze de aanvragen van klanten die naar Australië willen afreizen. Concierge Doctors-oprichter Zac Turner meent dat alternatieve quarantaine voordelen heeft voor het publiek omdat het plaatsen vrijmaakt in het hotelquarantainesysteem, directe werkgelegenheid creëert zoals jobs in de particuliere beveiliging. Daarnaast helpen ze Australië en vooral NSW om zich te positioneren als een hub voor filmproductie.

Kritiek

De uitzonderingen op de strikte coronamaatregelen in Australië zorgden al voor heel wat kritiek. Australiërs kunnen enkel naar huis komen wanneer de zogenaamde ‘quarantainehotels’ weer opvangplaats hebben. Daardoor zitten duizenden Australiërs nog steeds vast in het buitenland. De kritiek luidt nu dat het duidelijk is dat quarantainecapaciteit niet telt als je de juiste hoeveelheid geld hebt. Heel wat beroemdheden en miljardairs omzeilen het Australische hotelquarantainesysteem dan ook met de macht van hun geld. Al zeggen de regels ook dat mensen het land mogen binnenkomen wanneer het voor werk is, zoals het filmen van een film.

