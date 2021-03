“Geen baby’s zonder expliciete toestemming”: zaak rond embryo’s Sofia Vergara eindelijk afgerond

Het begon eigenlijk allemaal best mooi: ‘Modern Family’-actrice Sofia Vergara werd smoorverliefd op zakenman Nick Loeb en de twee wilden graag aan kindjes beginnen. Uiteindelijk werd er voor IVF gekozen, en het koppel besloot enkele embryo’s in te laten vriezen. Maar de relatie liep spaak. Meteen ook einde verhaal voor de embryo’s zou je denken, maar daar dacht Nick anders over.

Hij spande in 2015 al een rechtszaak aan om de ‘voogdij' over de twee vrouwelijke embryo’s te krijgen. Met behulp van een draagmoeder zou hij de kindjes geboren laten worden. Maar de rechter in Californië vond dat hij daarvoor de toestemming van Vergara nodig had, maar zij maakte meteen duidelijk dat hij die toestemming nooit of te nimmer zou krijgen.

Deksel op de neus

Maar Loeb gaf niet op. Hij trok naar de rechtbank van Louisiana om daar zijn gelijk te krijgen. De staat Louisiana is namelijk aanzienlijk conservatiever dan Californië, en ziet bevruchte eicellen als levende mensen. In Californië worden ze gezien als een product. Loeb speelde nog extra op het gemoed door de embryo’s namen te geven, zo staat er te lezen in de documenten die hij indiende. “Emma en Isabella moeten worden toevertrouwd aan hun biologische vader, die erop staat dat ze geboren worden.” Maar ook daar kreeg hij het deksel op de neus, vooral omdat bleek dat Loeb niet in Louisiana woonde, gewoond had, of ooit van plan was om er te wonen: “Daar doen we niet aan mee."

Nu lijkt de strijd tussen de twee voormalige geliefden eindelijk voorbij. Een rechter in Los Angeles heeft vastgelegd dat Loeb de embryo’s niet mag laten geboren worden zonder Vergara’s “expliciete geschreven toestemming”. De rechter vond het bovendien niet kunnen dat Loeb een trustfonds voor de embryo’s had opgericht en dat hij de voogdij over de embryo’s wilde. Dat zou in tegenspraak zijn met het contract dat de twee voormalige geliefden met de vruchtbaarheidskliniek ondertekenden. Nu het permanent onmogelijk geworden is voor Nick om de bevroren eicellen in handen te krijgen, kan Vergara eindelijk opnieuw terug ademhalen.

Sofia Vergara heeft al een 29-jarige zoon uit een eerste relatie, Manolo. Ze is getrouwd met acteur Joe Manganiello. De twee hebben geen kinderen.

