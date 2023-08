Geen afscheidsbrief gevonden na dood van ‘Euphoria’-acteur Angus Cloud, onopzettelijke overdosis mogelijk doodsoorzaak

Angus Cloud werd vorige maand in zijn ouderlijk huis in Oakland dood aangetroffen in zijn slaapkamer. De verklaring van de familie van Angus deed vermoeden dat hij mogelijk zijn eigen leven had genomen: “Vorige week heeft hij zijn vader begraven en hij worstelde intens met dit verlies. De enige troost die we hebben is dat Angus nu herenigd is met zijn vader, die zijn beste vriend was”, klonk het toen. “Angus was open over zijn strijd met zijn mentale gezondheid en we hopen dat zijn overlijden anderen eraan zal herinneren dat ze niet alleen zijn en niet in stilte en in hun eentje hoeven te strijden.” Daarnaast beweerden insiders dat de acteur toegegeven had dat hij worstelde met zelfmoordgedachten.