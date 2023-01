Gedaan met drank, drugs en vrouwen: hoe probleemacteur Colin Farrell z’n negatieve imago wist af te schudden

Celebrities Hugh Jackman wil niet dat Ryan Reynolds Oscarnomi­na­tie krijgt: “Het zou mijn leven volgend jaar ondraag­lijk maken”

Acteur Hugh Jackman (54) wil niet dat het nummer ‘Good Afternoon’ uit de musicalfilm ‘Spirited’ een Oscarnominatie krijgt. De reden? Zijn goede vriend Ryan Reynolds (46). Die laatste speelt namelijk een van de hoofdrollen in de film. Het nummer ‘Good Afternoon’ staat momenteel op de shortlist van de Oscars. “Het zou het volgende jaar mijn leven ondraaglijk maken”, grapt Jackman. “Ik moet het komend jaar met hem doorbrengen voor de opnames van Wolverine en Deadpool.” De twee sterren zijn al jarenlang boezemvrienden en plagen elkaar geregeld in de media. Op 24 januari weten we of het nummer genomineerd zal worden én of Jackman op beide oren kan slapen.

5 januari