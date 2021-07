Gedaan met de geruchten: Gwen Stefani is nu écht getrouwd met Blake Shelton

CelebritiesNa de eerdere geruchten dat zangeres Gwen Stefani (51) en haar verloofde Blake Shelton (45) getrouwd zouden zijn, is er nu geen twijfel meer mogelijk. De twee stapten zaterdag echt in het huwelijksbootje tijdens een intieme ceremonie. Shelton liet speciaal voor hun trouw zelfs een kapel bouwen op hun ranch in Oklahoma.

Een maand geleden deed de ‘Rich Girl’-zangeres de geruchtenmolen over haar huwelijk met country-muzikant Blake Shelton draaien toen ze gespot werd met een grote diamanten ring om haar vinger. Nu komt eindelijk een einde aan de geruchten, want Stefani en Shelton trouwden zaterdag officieel in intieme kring. De ceremonie vond plaats op Sheltons ranch in Oklahoma, waar hij speciaal voor de gelegenheid een kapel had laten bouwen. Vlak voor de start van de heuglijke dag werden alle gasten, waaronder Gwens ouders Patty Flynn en Dennis Stefani, met een luxe koets tot op het landgoed gebracht om het huwelijk bij te wonen.

Lees verder onder de tweet.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Stefani en Shelton leerden elkaar in 2014 kenden, toen ze allebei coach waren bij ‘The Voice’. Een jaar later kondigde Shelton aan dat hij en zijn toenmalige vrouw Miranda Lambert, met wie hij vier jaar getrouwd was, gingen scheiden. Een maand later kondigden Stefani en haar echtgenoot Gavin Rossdale - met wie ze drie kinderen heeft - aan dat ze na 13 jaar huwelijk uit elkaar gingen. De twee single muzikanten groeiden steeds dichter naar elkaar toe en maakten in november 2015 bekend dat ze officieel aan het daten waren, nadat ze troost bij elkaar vonden na hun scheidingen.

Sinds het koppel samen is, hebben ze samengewerkt aan een paar liefdesliedjes, waaronder ‘Nobody But You’, ‘Happy Anywhere’ en ‘You Make It Feel Like Christmas’. Het stel kondigde in oktober 2020 hun verloving aan.

LEES OOK: