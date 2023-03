“Gary Glitter moet na amper één maand terug naar de cel na schenden van voorwaarden”

OSCARS Jonge ‘Clo­se’-ac­teurs willen zich vooral amuseren tijdens Os­car-ra­ce: “Neen, hier worden we nog niet herkend”

Zondagnacht is het zover: dan weten we of de film ‘Close’ van Lukas Dhont een Oscar wint of niet. Lukas zélf is al een tijdje in Los Angeles en heeft daar de afgelopen week nog campagne gevoerd. En een paar dagen geleden zijn ook de 2 jonge acteurs uit de film Eden Dambrine (16) en Gustav De Waele (14) aangekomen.