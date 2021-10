Garderobe en persoonlijke spullen van Amy Winehouse 10 jaar na haar dood onder de hamer

Streamz Voor ieder wat wils: vijf nieuwe streaming­top­pers om van te smullen

11 oktober Wekelijks schuimt onze redactie de verschillende streamingplatformen af, op zoek naar de beste vijf nieuwe films en series. Deze week vullen we onze Kijkgids aan met de charismatische Ryan Reynolds in ‘Free Guy’ (Disney+), een inkijk in het leven van Vlaamse influencers in ‘OnlyFans: De Naakte Vlaamse Waarheid’ (Streamz) en de gloednieuwe sitcom ‘Pretty Smart’ (Netflix). Dit is onze streaming top 5!