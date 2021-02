‘Game of Thrones’-koppel Kit Harington en Rose Leslie verwelkomen eerste kindje

Celebrities Waarom David Beckhams deal van 10,7 miljoen euro met Qatar zijn fans zo woedend maakt

16 februari Het mag dan om een indrukwekkend bedrag gaan, toch wordt de nieuwe deal tussen David Beckham (45) en de regering van Qatar hem niet in dank afgenomen. De beroemde voetballer strijkt volgens de Britse media zo’n 10,7 miljoen euro op door als ambassadeur zijn naam te verbinden aan het land waar het WK voetbal 2022 wordt gehouden. Dat terwijl Beckham een uithangbord is van de LGBTQIA+ gemeenschap en er van homorechten in Qatar nog lang geen sprake is.