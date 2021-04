‘Game of Thrones’-actrice Natalie Dormer in het geheim bevallen van eerste kind

Celebrities Elizabeth Olsen wilde vroeger niet met zusjes geassoci­eerd worden

22 april Acteren zit in de familie van Elizabeth Olsen (32). Haar zusjes Mary-Kate en Ashley (beiden 34) braken al op jonge leeftijd door in Hollywood en Elizabeth zelf is ook al een paar jaar succesvol als onder meer superheldin Wanda Maximoff in het Marvel-universum. Toen Elizabeth wilde beginnen met acteren wilde zij, als jongste van de Olsen-zussen, echter niet met Mary-Kate en Ashley geassocieerd worden.