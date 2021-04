‘Game of Thrones’-actrice Esmé Bianco klaagt Marilyn Manson aan voor verkrachting

In de rechtbankdocumenten die TMZ kon inkijken, vertelt Esmé Bianco hoe Marilyn Manson haar in 2009 liet overvliegen naar Los Angeles, onder het voorwendsel om mee te spelen in een muziekvideo voor het nummer ‘I Want To Kill You Like They Do In The Movies’. Bij aankomst bleek er geen filmcrew te zijn, alleen Manson. Die verplichtte haar om 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bij hem te blijven en dwong haar om drugs en alcohol te nemen. De actrice vertelt in de documenten dat hij haar in die periode ook sloeg en zelfs elektrocuteerde.