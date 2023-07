‘Game of Thrones’-acteurs Kit Harington en Rose Leslie verwelkomen tweede kindje, maar de naam blijft geheim

CELEBRITIES Ophef rond uitspraken Roseanne Barr: “Niemand is gestorven tijdens de Holocaust”

De Amerikaanse actrice en comédienne Roseanne Barr (70) ligt opnieuw onder vuur vanwege controversiële uitspraken. Tijdens een aflevering in de podcast ‘This Past Weekend with Theo Von’ beweerde ze dat er “niemand gestorven is tijdens de Holocaust.” Veel mensen zijn niet te spreken over de opvallende uitspraak.