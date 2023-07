‘Game of Thrones’-acteurs Kim Harington en Rose Leslie verwelkomen tweede kindje, maar de naam blijft geheim

celebrities Fan komt uit de kast voor zijn moeder in het bijzijn van Bebe Rexha: “Ik ben zo trots op jou”

Een 18-jarige fan stort zijn hart uit bij Bebe Rexha. De Amerikaanse zangeres deelt de beelden zelf op sociale media. “Je hebt mij echt gered”, vertelt hij. “Mijn depressie is momenteel echt heel erg, maar jouw album ‘Better Mistakes’ hielp me door de ergste pijn.” Maar dat is niet het enige wat hij wil zeggen. Hij besluit uit de kast te komen voor zijn moeder in het bijzijn van de ‘Meant to Be’ zangeres.