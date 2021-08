‘Game Of Thrones’-acteur Kit Harington kampte met suïcidale gedachten: “Ik wou mezelf vanalles aandoen”

Tijdens Game of Thrones kroop Kit in de huid van Jon Snow, maar na afloop van de serie kreeg de acteur het moeilijk. Hij vertelt aan The Sunday Times dat hij in 2019 dingen meemaakte die behoorlijk traumatisch waren en waar veel alcohol bij kwam kijken. Hij kampte ook met suïcidale gedachten: “Ik heb depressieve periodes meegemaakt waarin ik mezelf van alles wilde aandoen. Misschien had ik er op zo’n punt beter met iemand over gepraat, maar ik wou niet gezien worden als iemand speciaal.”