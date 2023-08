Gal Gadot zag bont en blauw tijdens opnames nieuwe Netflixfilm: “Ik werd vreemd aangekeken in het park”

CelebritiesDe Israëlische actrice Gal Gadot (38) schittert momenteel in de nieuwe Netflixfilm ‘Heart Of Stone’. Een film boordevol actie-en gevechtscènes. Maar het inblikken van die scènes verliepen niet geheel zonder slag of stoot. Zo onthult de ‘Wonder Woman’-ster aan ‘The Sun’: “Mijn benen en rug waren volledig gekneusd.”

Niet alle filmsterren schakelen een 'body double’, of stuntdubbel, in voor stunts. Kijk maar naar ‘Wonder Woman’-actrice Gal Gadot. Zij doet haar stunts geregeld zelf, al lopen die niet altijd van een leien dakje. Aan de Britse krant ‘The Sun’ bekent ze namelijk al heel wat blessures te hebben opgelopen. Zelfs recent nog bij de opnames van haar nieuwste prent op Netflix, ‘Heart Of Stone’.

Bont en blauw

“Ik had veel blauwe plekken. Ik herinner me dat ik op een zondag met de meisjes in het park in Londen aan het wandelen was en dat iemand me plots vreemd aankeek.” Ze vervolgt: “Ik droeg een zomerjurk en was me er niet van bewust dat mijn benen en rug volledig gekneusd waren. Mensen keken me aan alsof er iets niet klopte.” Volgens Gal zijn blessures echter ‘onvermijdelijk’ bij fysieke rollen. “Ik heb twee nekhernia’s en twee rughernia’s. Het hoort er helaas bij.”

Of ze dan niet toch liever een stuntvrouw inschakelt? “Er zijn delen aan het maken van films die ik niet zo leuk vind, maar een-op-eengevechten... Daar geniet ik echt van.” Gal verklaart: “Ik denk dat dit komt omdat ik een danser was. Een danseres kan zich op het podium uitdrukken met haar enige hulpmiddel: haar lichaam. Ik heb het gevoel dat dat hetzelfde is als we zo’n gevechtscènes doen. Het is het enige dat we doen waarbij ik het gevoel heb dat ik echt de controle heb.”

‘Heart Of Stone’, te bekijken op Netflix.

