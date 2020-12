Gal Gadot reageert op kritiek op film over Cleopatra

CelebritiesDe Israëlische Gal Gadot (35) heeft gereageerd op de kritiek dat ze niet geschikt is om Cleopatra te spelen in een nieuwe film. Aan BBC Arabic laat de ‘Wonder Woman’-actrice weten dat ze ‘zo gepassioneerd’ is door de Egyptische koningin, dat ze de film sowieso gaat maken.

Toen bekend raakte dat Gal Gadot de hoofdrol zou krijgen in een nieuwe film over de Egyptische koningin Cleopatra, zorgde dat voor veel kritiek. De filmster zou omwille van haar blanke huidskleur en Israëlische afkomst niet geschikt zijn, vinden critici, die gehoopt hadden dat een Arabische of Afrikaanse actrice de rol zou krijgen. “Dit is een stap achteruit", vond Hanna Flint, journaliste van The Guardian. En ook regisseur Lexi Alexander vond dat een zwarte actrice de rol zou moeten krijgen, daarbij verwijzend naar een reconstructie van Cleopatra’s gezicht, die zou aantonen dat ze op z'n minst van gemengde afkomst was.

Maar daar is Gadot het niet mee eens. “Eerst en vooral: als je waarheidsgetrouw wil zijn, dan was Cleopatra een Macedonische”, vertelt ze aan BBC Arabic. “We hebben gezocht naar een Macedonische actrice die geschikt zou zijn voor Cleopatra. Maar er was er geen, en ik was erg gepassioneerd door Cleopatra. Ik heb vrienden over de hele wereld, of ze nu moslim, christen, katholiek, atheïst, boeddhist of joods zijn ... Mensen zijn mensen. Ik wilde gewoon het nalatenschap van Cleopatra vieren en dit geweldige historisch icoon eren.” De actrice, die ook als producent voor de film fungeert, voegt er nog aan toe dat anderen gerust hun eigen film mogen maken. “Kijk, iedereen mag deze film maken, het staat iedereen vrij om eraan te beginnen. Maar ik ben zo gepassioneerd dat ik mijn eigen film ook ga maken.”

Huidskleur

Over de huidskleur van Cleopatra is al veel gedacht en geschreven. De Egyptische koningin werd in 69 voor Christus geboren in de voormalige Egyptische hoofdstad Alexandrië. Ze was de laatste heerseres uit de dynastie die gesticht werd door de Macedonische Ptolemaeus Soter, een veldheer van Alexander de Grote. Een blanke man, dus. Maar omdat de identiteit van Cleopatra’s moeder een mysterie is, zou het goed kunnen dat de koningin van gemengde komaf is. Dat was ook de conclusie van egyptoloog Sally Ann Ashton, die een reconstructie van haar gezicht maakte op basis van artefacten. “Waarschijnlijk was ze niet helemaal Europees", vertelde de onderzoekster toen. “Je moet in je achterhoofd houden dat haar familie al zo’n 300 jaar in Egypte woonde voordat zij aan de macht kwam." Ook het vermoedelijke skelet van Cleopatra’s zus Arsinoe leek een gemengde afkomst aan te tonen. Al zijn er ook andere stemmen: “Cleopatra VII was blank, van Macedonische afkomst", zei professor Kathryn Bard eerder dit jaar nog. “Zoals alle Ptolemaeën, die in Egypte woonden.”

In 1963 werd het verhaal van Cleopatra al eens verfilmd. Toen werd de koningin gespeeld door de blanke Elizabeth Taylor.

