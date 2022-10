Gaf hij het laatste duwtje? Harry Styles boycotte Adidas tot ze braken met controversiële Kanye ‘Ye’ West

Celebrities “Niemand van de ‘Friends’-cast zal mijn boek lezen”: Matthew Perry over zijn onthullen­de memoires

‘Friends, Lovers and the Big Terrible Thing’, de memoires van Matthew Perry (53) rollen - ondanks het nog niet eens verscheen - nu al massaal over de tongen. De ‘Friends’-ster gunt lezers een exclusieve blik in zijn gedachten en gevoelens. Over zijn drugsverleden én over zijn periode in de hitserie ‘Friends’. Al staan Jennifer Aniston (53) en co volgens de acteur niet te springen om zijn boek te lezen.

27 oktober