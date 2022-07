‘Funny Girl’-tickets vliegen de deur uit sinds Lea Michele werd gecast: ook prijzen swingen uit de pan

Celebrities Cameron Diaz klapt uit de biecht: “Ik werd gebruikt als drugssmok­ke­laar”

Acteer- en modellenwerk. Cameron Diaz (49) doet het alsof ze ervoor in de wieg is gelegd. Maar drugs smokkelen? Ook daar zou ze zich wel eens schuldig aan gemaakt hebben. “Het was de enige job die ik ooit kreeg in Parijs.”

11 juli