‘Full House’-acteur en komiek Bob Saget (65) dood aangetroffen in hotel, oorzaak overlijden wordt onderzocht

CelebritiesDe Amerikaanse acteur, komiek en presentator Bob Saget is overleden. Dat meldt de politie in de Amerikaanse staat Florida. Saget was vooral bekend van zijn rol als Danny Tanner in de komedieserie ‘Full House’, die eind jaren 80 en in de jaren 90 erg populair was. Ook presenteerde hij van 1989 tot 1997 de succesvolle televisieshow ‘America’s Funniest Home Videos’. Saget is 65 jaar geworden.

Van 2005 tot 2014 zou Saget ook nog veelvuldig te horen, maar niet te zien, zijn in de populaire Amerikaanse komedieserie ‘How I Met Your Mother’. Hij fungeerde in de serie als voice-over van hoofdpersoon Ted Mosby. In 2016 startte Netflix een spin-off van de serie ‘Full House’, met de titel ‘Fuller House’. Daarin kroop Saget opnieuw in de huid van Danny Tanner. Die show eindigde in 2020.



Beveiligers van het Ritz-Carlton hotel in Orlando, waar Saget verbleef, troffen hem zondag dood aan in zijn hotelkamer.

Tournee

In september 2021 was Saget gestart met een nieuwe tournee. Hij was van plan om tot en met mei dit jaar door de Verenigde Staten te trekken met zijn stand-upcomedyshow. Zaterdag gaf hij nog een optreden in Jacksonville in Florida. Enkele uren voor zijn dood schreef hij op Twitter hoe leuk hij het had gevonden om die show te spelen.

Hoe en waaraan hij is overleden is nog onduidelijk. Wel heeft de politie van Orange County in Florida via Twitter laten weten dat er geen sprake lijkt van een misdaad en dat er ook geen drugs in het spel zijn geweest.



Saget was getrouwd en had drie kinderen. Hij laat zijn vrouw Kelly Rizzo achter, met wie hij in 2018 huwde, en zijn drie dochters Aubrey, Jennifer en Lara. Hij kreeg zijn dochters met zijn eerste vrouw Sherri Kramer.

De familie van de overleden komiek en acteur heeft via een statement gereageerd op zijn onverwachte dood, meldt Entertainment Tonight. “We zijn gebroken en bevestigen dat onze geliefde Bob vandaag is overleden. Hij was alles voor ons en we willen iedereen laten weten hoeveel hij van zijn fans hield, van zijn live optredens en van mensen samen brengen door middel van een lach”, schrijft de familie.



“Hoewel we om privacy vragen in deze moeilijke tijden, nodigen we jullie ook uit om Bob samen met ons te herdenken en te herinneren hoeveel liefde en vreugde hij de wereld gaf.”

