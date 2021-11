‘Friends’-ster Matthew Perry gaat boek schrijven over zijn strijd tegen verslavingen

Het boek wordt omschreven als “openhartig en zelfbewust” en belooft te worden verteld vanuit “Perry’s herkenbare humor” en “zijn levendige details in zijn strijd met zijn verslaving en wat dat aangewakkerd heeft, ondanks een schijnbaar goed leven te leiden.” Uitgever Megan Lynch voegde in een persbericht voor Vanity Fair ook nog toe dat de deal er niet zomaar kwam: “We hebben humor nodig, we hebben catharsis nodig, en we moeten het ergens over eens zijn. Matthew’s buitengewone verhaal, verteld via zijn uniek karakter, daar zijn we het over eens.”

De acteur is altijd open geweest over zijn problemen en ging in 1997 voor het eerst naar een afkickkliniek. Dat was in de hoogdagen van ‘Friends’, waar hij Chandler Bing vertolkte, al kan hij zich daar weinig van herinneren: “Ik ben denk ik drie jaar van die periode kwijt, ergens tussen seizoen drie en zes, ik weet het gewoon niet meer. Laten we zeggen dat ik er niet helemaal bij was”, zei hij in 2016 in een interview met BBC Radio 2. In 2001 ging Perry opnieuw naar de kliniek. Volgens hem ontstond zijn verslaving na een jetski-ongeluk, waarna hij sterke pijnstillers moest slikken: “Vanaf het begin kreeg ik een prettig gevoel bij die pillen en wilde ik steeds meer. Ik had er geen controle meer over.” Het boek, dat momenteel nog geen titel heeft, wordt verwacht in de herfst van 2022.