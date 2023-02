‘Friends’-ster Courteney Cox drukt prins Harry’s beweringen de kop in: “Ik deelde geen drugs uit”

In de passage beweert Harry dat hij “een enorme doos chocolaatjes met zwarte diamantchampignons” vond. Een proevertje daarvan zou hem hallucinaties opgeleverd hebben. “Mijn maat en ik pakten er een paar, aten ze op en spoelden ze weg met tequila”, schreef hij. Aan ‘Variety’ vertelde Cox een ander verhaal. “Hij is hier inderdaad een paar dagen gebleven, waarschijnlijk twee of drie”, zei ze. “Hij is echt een aardig persoon. Ik heb zijn boek niet gelezen. Ik wil het wel horen (er is ook een audioboek van ‘Reserve’ red.), want ik heb gehoord dat het erg vermakelijk is. Maar ja, het gaat inderdaad ook over mij.” Waarop ze de beschuldigingen over drugs ontkent. “Ik zeg niet dat er paddenstoelen waren. En ik was ze al zeker niet aan het uitdelen.”