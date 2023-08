‘Friends-’schrijfster: “De acteurs waren ongelukkig dat ze vasthingen aan een ‘oude show’ en verpestten moppen opzettelijk”

CelebritiesVoormalige televisieschrijfster Patty Lin (43) onthult details over haar tijd bij de hitserie ‘Friends’ in haar nieuwe boek ‘End Credits: How I Broke Up with Hollywood’. Volgens Lin verpestten Jennifer Aniston en co opzettelijk moppen als ze die niet leuk vonden en waren de acteurs niet opgezet met het feit dat ze vastgeketend waren aan een “vermoeide, oude show”.

Woensdag werd door ‘Time’ een fragment gepubliceerd uit de memoires van Lin, waarin ze het heeft over haar ervaring als schrijfster van ‘Friends’ in het zevende seizoen in 2000. Hoewel Lin opgewonden was om aan de populaire sitcom te werken - “Welke gek zou die kans voorbij laten gaan?” - ebde dat gevoel al snel weg toen ze vernam hoe het eraan toe ging achter de schermen.

De grote sterren van ‘Friends’ - Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer en Matthew Perry - leken bovendien ongelukkig dat ze vastgeketend waren aan een “vermoeide oude show” terwijl ze zich even goed al verder konden ontwikkelen als acteurs, aldus Lin nog. “Ik had het gevoel dat ze zich constant afvroegen hoe elk script hen specifiek van dienst kon zijn”, schrijft ze.

Volledig scherm De cast van 'Friends' op de Emmy Awards in 2002. De show won toen een Emmy voor 'Outstanding Comedy Series'. © AFP

Daarnaast waren de acteurs ook niet altijd tevreden met de grapjes die voor hun personages geschreven werden. Lin vertelt nog dat, hoewel de cast meer dan capabel was om met elk script aan de slag te gaan, ze elke keer een manier vonden om de aflevering aan hun voorkeuren aan te passen. “Als ze een grap niet leuk vonden, leken ze die expres te verpesten, wetende dat we het zouden herschrijven.” Zo gingen volgens Lin wel tientallen goede grappen de vuilbak in, “alleen maar omdat een van hen de zin had gemompeld door een mond vol bacon”.

Ondanks hun burnout, hechtten de acteurs destijds nog altijd veel waarde aan hun rollen, herinnert de schrijfster zich. “Ze zagen zichzelf als beschermers van hun personages” en waakten er over dat er niets in het script stond dat niet bij hul rol paste, aldus Lin. “Dat was af en toe nuttig, maar over het algemeen hadden deze sessies een trieste, agressieve kwaliteit die alle vrolijkheid miste die je zou verwachten bij het maken van een sitcom.”

Verder voelde ze zich een buitenstaander tussen de vaste schrijvers van het programma, die ze omschrijft als “kliekjesachtig”. “Ze deden me denken aan de bekakte rijke kinderen op mijn middelbare school die bij Abercrombie & Fitch winkelden en in gloednieuwe cabrio’s reden.” Lins etniciteit vergrootte dat gevoel alleen maar. “Als enige Aziatische schrijfster in veel ruimtes voelde ik me zo alleen, gebogen onder de druk om mijn hele ras te vertegenwoordigen en te bewijzen dat ik een plaats aan tafel verdiende - of een plek op dat podium.”

Na de zes vorige seizoenen van ‘Friends’, moesten Lin en haar collega’s dagelijks graaien naar ideeën voor de nieuwe afleveringen én naar nieuwe gespreksonderwerpen. “We hadden geen fatsoenlijke dingen meer om over te praten. En dus praatten we over seks. Constant”, vertelt Lin. Die gesprekken stoorden haar niet, maar hetzelfde soort gedrag zou nu waarschijnlijk niet als acceptabel worden beschouwd, stelt ze.

In de passage concludeert de schrijfster nog dat ze “niet veel geleerd” had tijdens haar werk bij ‘Friends’. “Behalve dat ik nooit meer aan een sitcom wilde werken”.

Voor ze stopte als televisieschrijfster, werkte Lin ook mee aan andere populaire series zoals ‘Freaks and Geeks’, ‘Desperate Housewives’ en ‘Breaking Bad’. Ze besloot in 2008 een einde te maken aan haar carrière vanwege “de slopende uren, de egoïstische bazen, de politiek en het disfunctioneren” van Hollywood.

