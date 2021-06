‘Friends’-cast zingt samen met James Corden hun iconisch themalied

In de beelden is bijvoorbeeld te zien hoe hij samen met Matt Le Blanc (53), Jennifer Aniston, (52), Matthew Perry (51), Lisa Kudrow (57), Courteney Cox (56) en David Schwimmer (54) in een golfkarretje zit rond te rijden. Op een gegeven moment zongen ze samen zelfs het iconisch themalied van ‘Friends’. Tijdens hun ritje vroeg hij nog aan de acteurs hoe het was om na al die jaren weer samen te zijn. “Ik vind het geweldig en heb de tijd van mijn leven”, aldus Courteney. Verder vertelden de acteurs ook nog een aantal leuke details. David Schwimmer is bijvoorbeeld de beste danser en Lisa had het soms dan weer moeilijk om in haar rol te blijven.