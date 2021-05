‘Friends’-acteurs reageren op hun eenmalige reünie: “Het was heel emotioneel”

Kudrow heeft tijdens de opnames niet alleen een traantje gelaten, maar de ‘Friends’-actrice heeft ook serieus wat gelachen. “We konden allemaal samen zijn en op een gegeven moment vertelt Matt een verhaal zoals niemand anders dat kan. Hij is geweldig. Ik lach gewoon een beetje dat is mijn bijdrage”, klinkt het verder nog. In het algemeen was de reünie voor iedereen ook redelijk emotioneel. “Het was heel emotioneel en als ik nu naar de beelden kijk, krijg ik het opnieuw moeilijk”, aldus de actrice.