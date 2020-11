‘Friends’-acteur Matthew Perry (51) gaat trouwen met 29-jarige vriendin

Celebrities Ryan Reynolds neemt 400 videobood­schap­pen op voor crewleden ‘Red Notice’: “Zelfs voor hun honden”

25 november Wie tegenwoordig een film wil maken, moet er voor zorgen dat dat in veilige omstandigheden gebeurt. In veel gevallen betekent dat dat de crewleden en acteurs in een soort van bubbel terecht komen. Niet altijd eenvoudig, maar gelukkig is er Ryan Reynolds (44) om z'n collega’s op te vrolijken.