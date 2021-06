‘Friends’-acteur James Tyler strijdt tegen prostaatkanker: “Wou niet dat het op de reünie gezegd werd”

Celebrities‘Friends’-ster James Michael Tyler (59), die in de populaire serie in de huid kroop van Gunther, vecht al enkele jaren tegen prostaatkanker. De acteur vertelde maandag in de ‘Today Show’ dat de ziekte zich al in een vergevorderd stadium bevindt. Doordat de kanker is uitgezaaid naar zijn botten en ruggengraat, is de acteur verlamd in zijn onderlichaam.