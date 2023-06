‘Frenchy’ uit ‘Grease’ haalt herinneringen op aan Olivia Newton-John: “Op dat moment werden we echt één”

CELEBRITIESDit jaar bestaat ‘Grease’ 45 jaar, maar een reden voor een feestje is er niet echt. Want het is ook de eerste verjaardag van de film zonder Olivia Newton-John. Zij stierf vorig jaar in augustus op 73-jarige leeftijd na een lange strijd tegen borstkanker. Didi Conn (71), die Frenchy vertolkte in ‘Grease’, praat over de film en haar band met Olivia.

Net zoals de meeste castleden had Didi nog vaak contact met Olivia Newton-John. “Ongeveer één keer per maand spraken we elkaar”, vertelt ze. “Ik kan nog steeds niet geloven dat ze er niet meer is, ik sprak haar nog drie weken voor ze stierf.”

Ze herinnert zich ook nog dat toen ze zelf een beetje ziek was, ze een prachtige orchidee kreeg van Olivia. “Drie dagen voor haar dood, viel er een blaadje van de orchidee af. Het moet een teken geweest zijn.” Newton-John kreeg voor het eerst borstkanker in 1992. In 2013 kreeg ze een terugval en daar is ze nooit van hersteld.

“Een mooi persoon, vanbinnen en vanbuiten”

“Olivia bleef steeds zichzelf. Frenchy was de beste vriendin van Sandy en zo voelde het ook aan. Ze was een prachtig persoon, vanbinnen en vanbuiten”, blikt Didi terug. “Toen we aan het einde van de film ‘We’ll Always Be Together’ zongen, werd dat uiteindelijk ook de waarheid.”

Volledig scherm Didi Conn en Olivia Newton-John op een feestje in New York in 1978. © Penske Media via Getty Images

“Het was heet”

Een andere scène die Conn zich nog goed kan herinneren, is de danswedstrijd. “Het leek leuk om het te filmen, maar dat was het allesbehalve. Het duurde een hele week om het op te nemen”, zegt ze. “Het ergste was de hitte. We zaten in een middelbare school in Los Angeles, zonder airco en met een varkensstal naast de deur. De ramen konden dus niet open en de geur was ondraaglijk.”

Maar de leukste herinnering heeft Didi Conn aan ‘Summer Nights’, het energieke openingsnummer van ‘Grease’. “Tijdens dat nummer zijn we echt één geworden. Er was zoveel energie, we hadden het al weken gerepeteerd en toen we het eindelijk mochten doen, spatten de vonken ervan af. Het was een fantastische ervaring, ze hebben gewoon een groep mafkezen gecast!”

