Free Britney? Vader Spears stapt na 13 jaar op als curator

Celebrities Kylie Jenner heeft 3,5 uur nodig voor make-up: “Iedere seconde waard”

9 augustus Realityster Kylie Jenner (23) is op een gemiddelde dag 3,5 uur kwijt aan haar make-uproutine. Dat vindt ze zelf ontzettend lang, maar achteraf is ze altijd blij. “Het is iedere seconde waard.”