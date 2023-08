Franse zangeres Juliette Armanet onder vuur nadat ze ‘Les Lacs du Connemara’ van Michel Sardou “walgelijk” noemt

Celebrities KIJK. Taylor Swift viert einde van eerste deel Eras Tour met wijntje

Taylor Swift heeft het eerste deel van haar Eras Tour afgesloten. De laatste show was woensdag in Los Angeles. Op videobeelden van fans is te zien hoe ze op het einde van haar optreden in stijl naar de backstage paradeert. Met een wijntje in de hand begroet ze haar fans. De Amerikaanse zangeres heeft nu twee weken rust. Eind augustus staat ze al terug op het podium, in Mexico-stad.