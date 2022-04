Franse modefotograaf Patrick Demarchelier (78) overleden

Celebrities Lady Gaga gaat viraal nadat ze Caitlyn Jenner probeert te ontlopen vlak voor de Oscars

De ruzie tussen Will Smith en Chris Rock was hét gespreksonderwerp tijdens de Oscars, maar ook Lady Gaga en Caitlyn Jenner hadden een awkward ontmoeting. Op beelden is te zien hoe de zangeres de realityster probeert af te wimpelen. De video gaat ondertussen viraal op sociale media.

