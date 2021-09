Franse cinemalegende Jean-Paul Belmondo (88) overleden

CelebritiesDe Franse acteur Jean-Paul Belmondo is op 88-jarige leeftijd overleden. “Hij was al enige tijd erg moe en is rustig gestorven”, zegt zijn advocaat, Michel Godest. Belmondo was een iconisch figuur in het Franse filmlandschap en speelde mee in 85 films. Hij verwierf naam en faam met rollen in ‘À bout de souffle’ — internationaal bekend als ‘Breathless’ — en ‘L’Homme de Rio’. In België was er ook heel wat te doen rond z'n relatie met de 42 jaar jongere Vlaamse Playmate Barbara Gandolfi.

Belmondo worstelde al langere tijd met zijn gezondheid. In 2001 kreeg hij een beroerte en toen zijn beste vriend, Charles Gérard, in 2019 overleed, ging hij zienderogen achteruit. “Hij ziet het zonder zijn beste maatje echt niet meer zitten”, verklaarde een dichte vriend toen. “Hij laat zich helemaal gaan. Hij eet niet of nauwelijks meer en verliest alle zin in het leven. Nu is Belmondo alleen nog maar een gebroken man. We vrezen voor Jean-Paul het ergste.” Deze voormiddag stierf de acteur in zijn huis in Parijs. “Hij was al enige tijd erg moe. Hij is rustig gestorven”, aldus zijn advocaat, Michel Godest.

Bijna 100 films op de teller

Jean-Paul Belmondo werd geboren op 9 april 1933 in Neuilly-Sur-Scène in Frankrijk. Hoewel hij eerst een carrière als bokser ambieerde, besloot hij om toch in de filmwereld te stappen. “Ik wilde acteur worden toen ik jong was, maar ik durfde dat niet te zeggen”, vertelde Belmondo eerder aan de Franse krant ‘Le Parisien’. “Op school heb ik niet eens een diploma van de basisschool. Uiteindelijk heb ik aan mijn vader verteld dat ik acteur wou worden en hij reageerde heel blij.”

Belmondo in 1974.

Jean-Paul Belmondo had een carrière om U tegen te zeggen. In totaal speelde hij mee in 85 films en 32 verschillende toneelstukken. Eind jaren vijftig veroverde Jean-Pierre Belmondo de Franse filmwereld. Al vrij snel speelde hij de hoofdrol in de film die exemplarisch werd voor de Nouvelle Vague. In Godards ‘À bout de souffle’ (1960) speelde Belmondo een op Humphrey Bogart geënte gangster: romantisch en rebels, charmant en gevaarlijk. Daarna acteerde hij in een aantal prestigieuze films, zoals ‘Léon Morin, prêtre’, waarin hij een priester was.

Na rollen in Italië werd Belmondo een grote ster, dankzij plezierige, licht ironische avonturenfilms als ‘Cartouche’ en ‘L’homme de Rio’, films waarin Belmondo zijn eigen stunts deed. Een lange reeks hits was het resultaat, die doorbroken werd met flop ‘Stavisky’, nota bene zijn vijftigste film. Dus richtte Belmondo zijn eigen productiemaatschappij op die zich specialiseerde in hoogwaardig amusement. Formulewerk dat Belmondo onderbrak door terug te gaan naar het theater, in 1952 studeerde hij aan een prestigieuze toneelschool.

In 2012 kreeg Jean-Paul Belmondo in Brussel de medaille van de Leopoldsorde, één van de hoogste Belgische onderscheidingen die de vorst slechts heel zelden uitreikt. Drie jaar later, toen hij 82 jaar oud was, besloot hij om met pensioen te gaan. “Nu ga ik rusten. Ik maak geen terugkeer meer naar de bioscoop of naar het theater. Ik ga genieten van het leven”, vertelde hij aan RTL. Maar ook na zijn pensioen bleef hij een iconisch en gewaardeerd figuur. In 2017 kreeg Belmondo nog een staande ovatie tijdens de uitreiking van de Césars, de belangrijkste Franse filmprijzen.

Jean-Paul Belmondo en Barbara Gandolfi

Kind op zeventigjarige leeftijd

Naast zijn fenomenale carrière kan je ook boeken schrijven over het liefdesleven van de acteur. In 1952 trouwde hij met zijn jeugdliefde Elodie Constant en de twee kregen samen drie kinderen. In 1968 liep het huwelijk op te klippen door zijn jarenlange affaire met Ursula Andress, met wie hij kort na zijn huwelijk ook een relatie begon. In de jaren 70 datete Belmondo met de Italiaanse Laura Antonelli. In 2002 stapte hij voor een tweede keer in het huwelijksbootje met met Natty Tardivel, met wie hij zijn vierde kind kreeg. Op dat moment was de acteur maar liefst 70 jaar. Uiteindelijk scheidde hij van haar in 2008.

Belmondo en Ursula Andress in 1970.

Gandolfi

Belmondo kwam een paar jaar geleden veelvuldig in de Vlaamse pers door zijn relatie met de Vlaamse Playmate en Miss België-kandidate Barbara Gandolfi. De twee scheelden maar liefst 42 jaar en leerden elkaar in 2008 kennen op restaurant aan de Côte d’Azur. Ze hadden tot 2012 een relatie — die volgens Gandolfi achteraf evenwel als ‘puur vriendschappelijk’ bestempeld werd.

In 2009 leende het model maar liefst 200.000 euro van de acteur. Een investering in de nachtclubs die Gandolfi met haar ex-vriend en zakenpartner uitbaatte. Daardoor werd ze verdacht van oplichting. De Belgische politie trok in 2010 naar Frankrijk om Jean-Paul Belmondo te ondervragen over zijn relatie met Gandolfi, omdat ze dachten dat de Vlaamse uit is op het fortuin van de acteur.

Jean-Paul Belmondo en Barbara Gandolfi

“De politie heeft in Frankrijk ongeoorloofde praktijken gebruikt om Belmondo te overtuigen een klacht in te dienen tegen zijn vriendin”, zeiden Sven Mary en Marijn Van Nooten, de twee advocaten van het koppel toen. “Ze hebben hem onder meer afgeluisterde telefoongesprekken uit een ander dossier voorgelegd. Het gaat hier om pure laster en schending van het geheim van het onderzoek.” Maar volgens de procureur-generaal was het duidelijk: “Belmondo was zot van haar en zij profiteerde. Hij besefte wel dat het jonge veulen niet in zijn wei bleef lopen.” Gandolfi kreeg een celstraf van 9 maanden met uitstel en een geldboete van 5.500 euro, maar werd uiteindelijk in beroep vrijgesproken. Belmondo zelf stelde zich nooit burgerlijke partij.

Hoewel Gandolfi werd vrijgesproken, had de procureur toch gelijk dat het jonge veulen niet in zijn wei zou blijven lopen. In oktober 2012 ging het koppel uit elkaar. Volgens de advocaat van Belmondo waren “er ‘procédés’ gebeurd die hij niet kon aanvaarden.” Hoewel het water eerst heel diep was tussen de twee, zochten ze volgens Gandolfi enkele maanden na de breuk toch terug contact en hoorden ze elkaar nog af en toe.

Belmondo in 2016.

Volledig scherm © Photo News