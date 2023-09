Franse actrice Emmanuelle Béart onthult dat ze als kind slachtoffer werd van incest: “Mijn oma heeft mij gered”

CelebritiesDe Franse actrice Emmanuelle Béart (60), die onder meer schitterde in ‘Manon des Sources’ en ‘Mission Impossible’, deed een opmerkelijk onthulling in de nieuwe documentaire ‘Un silence si bruyant’. Ze bekende dat ze als kind vier jaar lang het slachtoffer werd van incest. Dat meldt ‘BBC’.

Béart, een meermaals bekroonde Franse ster, vertelt in de documentaire ‘Such a Resounding Silence’ (oftewel ‘Un silence si bruyant’) dat ze seksueel werd misbruikt tussen haar 10 en 14 jaar. De naam van haar vermeende misbruiker houdt ze wel geheim. Haar co-regisseur Anastasia Mikova liet volgens ‘BBC’ weten dat dit een zeer bewuste keuze is geweest, omdat dat volgens de Franse ster ‘niet de benadering van de film’ was. Wel liet Mikova zich ontvallen dat het in geen geval over haar vader Guy Béart zou gaan.

Béart deelt haar verhaal

De docu werd vertoond tijdens het persevent in Parijs op dinsdag 5 september. Volgens ‘BBC’ wou Emmanuelle aanvankelijk niet over zichzelf wilde praten in de film, die ze mee regisseerde, maar wou ze het woord laten aan andere slachtoffers van incest. “Ik wilde niet spreken, ik wilde ruimte maken voor anderen. Maar hun eerlijkheid en hun moed zorgden ervoor dat ik mij ook wilde uitspreken”, zei ze in een videoboodschap gericht aan de pers. In totaal treden er, na Béart, nog vier slachtoffers met hun verhaal naar buiten.

De stem van Béart richt zich in de docu rechtstreeks tot haar misbruiker: “Aangezien mijn vader, mijn moeder en mijn vrienden niets opmerkten, kon jij dat steeds opnieuw doen, ruim vier jaar lang.” Naar eigen zeggen was het haar grootmoeder die haar wist te ‘redden’ van het misbruik. “Als mijn grootmoeder niet had ingegrepen, als ze mij op mijn vijftiende niet in de trein had gezet om bij mijn vader te gaan wonen, weet ik niet of ik had kunnen blijven leven", klinkt het in de docu.

‘Un silence si bruyant', verschijnt op 24 september op de Franse zender M6.

