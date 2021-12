Franse actrice beschuldigt Gérard Depardieu van verkrachting: “Ik kan niet langer zwijgen”

De jonge actrice, die 22 was toen de vermeende feiten zich afspeelden, beweert dat ze in augustus 2018 tot twee keer toe seksueel misbruikt werd in Depardieu’s woning in Parijs, terwijl ze aan het repeteren waren voor een rol. De vrouw diende daarom een klacht in tegen de acteur, die ze een vriend van de familie noemt. Gérard Depardieu, gekend voor zijn rollen in ‘Cyrano de Bergerac’ en ‘The Man in the Iron Mask’, ontkent de feiten. Hij werd destijds ondervraagd door een onderzoeksrechter, en vervolgens vrijgelaten zonder voorwaarden.