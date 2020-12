Franse acteur Claude Brasseur (84) overleden

Showbizz BINNENKIJ­KEN. De Lau en Roos kopen droomvilla in Amerika: “Tijd voor huisje, tuintje, zwembadje”

19 december “We zijn op zoek naar een grotere woning”, liet Laurens ‘de Lau’ Nuyens zich recent ontvallen. De broer van Astrid (37) werd onlangs 40, en hij en zijn vrouw Roos Vandekerckhove (36) willen zich definitief in de VS settelen. “Roos is hier erg graag en is verliefd geworden op Los Angeles”, zei Laurens daar al over. Het koppel is intussen drie jaar getrouwd, professioneel gaat het hen voor de wind en dus worden er grote stappen genomen: “Het is tijd voor ‘huisje - tuintje - zwembadje’. En we denken ook aan kindjes.”