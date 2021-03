Frankie, de vergeten vierde Jonas Brother, worstelde met verslavingen: “Ik wilde niet meer leven in hun schaduw”

CelebritiesIedereen kent Kevin (33), Joe (31) en Nick Jonas (28) als het muzikale collectief The Jonas Brothers. Maar wat niet iedereen weet is dat de drie nog een jonger broertje hebben: Frankie. Terwijl zij genoten van de glitter en glamour zonk Frankie (20), die heel zijn leven in hun schaduw doorbracht, weg in een depressie. “Ik raakte verslaafd aan alcohol en drugs, want ik wilde hier gewoon niet meer zijn.”

De Jonas Brothers waren jarenlang het uithangbord van The Disney Channel: schoolvoorbeelden van gelovige, afgeborstelde en permanent glimlachende meisjesidolen. Grondleggers van de kuisheidsringbeweging in de 21ste eeuw. Allemaal nep natuurlijk, want achter de schermen ging het er heel anders aan toe. Het opgeblonken imago eiste zijn tol, ook van de mensen rondom hen. Hun veel jongere broer, Frankie Jonas, voelde al op erg jonge leeftijd aan dat het allemaal niet voor hem was weggelegd. Hij hield zich op de achtergrond, al speelde hij wel eens gitaar in het bandje van zijn broers. Van hun fans kreeg hij de weinig flatterende bijnaam ‘The Bonus Jonas’, ofwel: de reserve, die er niet helemaal bij hoort. Toen de band gelanceerd werd in 2005, was hij dan ook nog maar vijf jaar. Veel te jong om samen met zijn broers op tour te gaan, maar oud genoeg om te beseffen dat hij iets miste.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Kevin, Nick en Joe met een jonge Frankie op een rode loper van Disneyfilm 'Camp Rock'. © AP

Jarenlang bleef hij stil over zijn eigen ervaringen, maar vandaag deelt hij zijn verhaal precies waar alle andere GenZ’ers dat ook doen: op TikTok. “Ik had nooit gedacht dat ik dit allemaal via TikTok ging delen, en ik zal het binnenkort nog wel eens opnieuw doen op een serieus platform, maar hier gaan we dan...”, steekt hij van wal. “Toen ik nog heel jong was begon ik al met alcohol en drugs. Het was mijn manier om te ontsnappen aan de realiteit, want ik had een hekel aan het leven en ik wilde er gewoon niet meer zijn”, bekent hij. In november 2016, toen hij nog maar 16 jaar oud was, werd hij opgepakt in Nashville voor cannabisbezit. “Ik had geluk dat ik minderjarig was, wat mijn strafblad betreft”, bedenkt hij zich. “Maar die arrestatie loste mijn probleem niet op, ik kwam er gewoon mee weg.”

Zelfmoordgedachten

Integendeel, het werd alleen erger. “Ik probeerde al een tijdje een eind te maken aan mijn leven door onvoorzichtig te zijn. Zodat ik een ongeluk zou krijgen. Maar er kwam een punt waarop ik dacht: ik ga het gewoon doen. Ik heb dus een poging gedaan om uit het leven te stappen... Maar iets kwam ertussen, iemand heeft dat voorkomen. Mijn leven was dus gered.”

(Lees verder onder de video)

@frankiejonastherapist Reply to @nataliexjackson ♬ original sound - Frankie Jonas775 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het was pas daarna dat Frankie een poging ondernam om af te kicken. “Het was moeilijk, maar ik ben vandaag heel blij dat ik nog leef. Ik ben heel dankbaar dat ik dit nog mag meemaken, want het scheelde geen haar of ik was er niet meer geweest." Dat hij helemaal genezen is van zijn verslaving, wil hij niet gezegd hebben. “Ik ben een sobere drugsverslaafde”, houdt hij de kerk in het midden. “Ik gebruik momenteel al anderhalf jaar geen drugs, maar ik ben nog steeds verslaafd. Ik zal altijd verslaafd zijn.”

Zijn getuigenis doet erg denken aan die van Demi Lovato, die samen met zijn broers te zien was in de ‘Camp Rock’-films. Ook zij zocht haar toevlucht in drank en drugs, verdoken onder de glinsterende Disney-mantel. Niet toevallig, want Frankie en Demi (28) zijn achter de schermen altijd goede vrienden geweest. “Frankie is geweldig, we hebben veel met elkaar gemeen”, liet ze zich in het verleden al ontsnappen. Fans vermoeden dat één van die dingen hun hardnekkige verslaving was.

Eindelijk gelukkig

Frankie heeft zich herpakt en gaat momenteel naar de prestigieuze Columbia University in New York. “Soms heb ik het gevoel dat ik daar met mijn verleden niet thuishoor, maar die gedachten duw ik weg. Of ik gebruik ze als motivatie om nog harder te werken en mezelf te bewijzen.” Op zijn TikTok-account, waarop hij met 1,9 miljoen volgers ironisch genoeg populairder is dan zijn broers, deelt Frankie bovendien enkele tips om van de drank en drugs af te raken. “Ik kan niet genoeg benadrukken hoe dankbaar ik ben dat ik nog leef. Ik ben eindelijk gelukkig en ik ben zo blij dat iemand mij gered heeft, dus ik wil nu ook anderen een hart onder de riem steken. De eerste stap is aanvaarden dat je een probleem hebt”, klinkt het. “Het is oké om niet oké te zijn, zo lang je hulp gaat zoeken als je dat nodig hebt. Er zijn verschillende programma’s, zoals de AA (Alcoholics Anonymous, ofwel Anonieme Alcoholisten, nvdr) waar je terecht kan.” Hij deelde daarop enkele handige links in zijn profiel. “Ik heb er te lang mee gewacht, dus ik hoop dat ik op deze manier anderen kan verhinderen om dezelfde fouten te maken als ik.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

LEES OOK

Volledig scherm Nick Jonas, Kevin Jonas en Joe Jonas vormen samen The Jonas Brothers. © Photo News