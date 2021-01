‘Framing Britney Spears’: nieuwe documentaire gaat dieper in op curatele van de zangeres

CelebritiesAl twaalf jaar lang staat Britney Spears (39) onder curatele. Tijd om eens dieper op de zaak in te gaan, moeten verschillende journalisten van de New York Times gedacht hebben. Zij brengen op 5 februari de documentaire ‘Framing Britney Spears’ uit.

De documentaire haalt deel uit van de docureeks The New York Times Presents, die te zien is op de Amerikaanse zenders FX en FX On Hulu. Zoals de titel al laat uitschijnen, werken er verschillende journalisten van de New York Times mee aan de documentaire. Zij interviewden mensen uit de entourage van Britney en advocaten die betrokken zijn bij de curatele.

Volgens FX vertelt de documentaire het verhaal van “haar fenomenale klim naar het supersterrendom. Een ondergang die de wereld schokte. En nu, de daaropvolgende strijd om bewindvoering." Na een inzinking in 2008 staat Britney inderdaad al twaalf jaar lang onder de bewindvoering van haar vader Jamie. In 2019 droeg die om gezondheidsredenen zijn taken tijdelijk over aan een professionele bewindvoerder, maar ondertussen heeft hij de touwtjes alweer stevig in handen. Tot ongenoegen van z'n dochter, want zij wil liever dat iemand onafhankelijk haar zaakjes beheerst. Dat probeerde ze vorig jaar nog in de rechtbank te laten vastleggen, maar ze kreeg geen gelijk van de rechter. Jamie blijft voorlopig aan als bewindvoerder.

Ook bij haar fans ligt de bewindvoering trouwens moeilijk. Zij ijveren er via de hashtag #FreeBritney voor dat de zangeres eindelijk op eigen benen kan gaan staan - al is het niet helemaal duidelijk of zij dat ook zelf wil.

