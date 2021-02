Foto van Lionel Richie met jongere vriendin verbaast het internet

Lionel plaatste de innige foto online op Valentijn. “Er hangt liefde in de lucht", schreef hij erbij. Reden genoeg voor fans om zich te verbazen over het grote leeftijdsverschil van het koppel: “Hij is oud genoeg om haar opa te zijn", klonk het bijvoorbeeld. En ook grapjes over het feit dat hij al veertig was toen zij geboren werd, werden gretig gedeeld op sociale media. Ook het jeugdige uiterlijk van Lionel ging over de tongen. Want hoewel hij maar liefst veertig jaar scheelt met zijn geliefde Lisa Parigi, merkten fans op dat de zanger er heus niet zo veel ouder uitziet op de foto. “Hij ziet er echt geen 71 jaar oud uit”, schreef iemand. “Deze man wordt gewoon niet ouder", verbaasde een ander zich. Dat de foto zoveel ophef veroorzaakt, heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat Lisa amper te zien is op de sociale media van Lionel. Nochtans zou het koppel al sinds 2014 samen zijn.