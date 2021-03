Focus op diversiteit: dit zit dit jaar in de goodiebag van de Grammy’s

Wie dit jaar op de Grammy’s moet optreden of presenteren, krijgt naar goede gewoonte een goodiebag mee naar huis, een traditie die al ruim 22 jaar standhoudt. Dit jaar zal de inhoud van die goodiebag er wel een stuk anders gaan uitzien dan de voorbije jaren, want er werd ingezet op meer diversiteit. Dat betekent dat de personen achter de bedrijven die een cadeautje mochten doneren, geselecteerd werden op onder meer etniciteit, seksuele oriëntatie, leeftijd en mogelijke beperkingen. Aan de ene kant gaat het dus om BIPOC-bedrijven (Black, Indigenous and People of Color, red.), aan de andere kant om bedrijven die relevante goede doelen steunen. In de goodiebag zitten bijvoorbeeld chips van het merk Ruffles Flamin’. Dat bedrijf heeft net 334 miljoen euro vrijgemaakt om de zwarte gemeenschappen te ondersteunen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Verder mogen muzikanten als Harry Styles en Taylor Swift onder meer de volgende items verwachten: luxueuze theebenodigdheden van Cup of Té, handgemaakte badproducten van Hotsy Totsy Haus, handgemaakte hondenkoekjes van Wags Cookies, een sjaal van HGC Apparel die de zwarte cultuur eert, een high-tech veganistische jas van PETA en Save the Duck, en 3D-geprinte sneakers van Unis Brand. Ook heeft gastheer Trevor Noah zijn bijdrage geleverd aan de goodiebag door onder meer een t-shirt en een totebag van zijn samenwerking met Bonfire toe te voegen. De designs zijn gemaakt door Zuid-Afrikaanse artiesten, alle opbrengsten gaan naar de opleiding van kinderen in Zuid-Afrika, het geboorteland van Noah. Daarnaast krijgen de gelukkigen ook een jaar lidmaatschap bij de app Canticos, waarmee je andere talen kunt leren, een GPS tracker voor hun huisdieren en een jaarvoorraad van een foundation van het merk Oxygenetix.

Honderd prijzige zakjes

Lash Fary, die de goodiebags samenstelt, wil niet zeggen wat de totale prijs van de producten is. “De echte waarde is dat we deze verschillende merken in de spotlights zetten", klinkt het. De waarde zou wel ongeveer hetzelfde zijn als de voorbije jaren. Women’s Wear Daily schat dat het bedrag in ieder geval meer dan 4.179 euro zal zijn.

Er zouden zo’n honderd zakjes uitgedeeld worden. Dit keer veranderen de goodiebags niet op de avond zelf van eigenaar - vanwege de coronamaatregelen - maar worden ze bij de gelukkigen thuis afgeleverd. “Cadeautjes geven is altijd leuk, zelfs in deze mindere tijden”, legt Fary uit. “Er is op dit moment zoveel gaande in de wereld, van de coronapandemie, tot systematisch racisme en de Black Lives Matter-beweging. Het zou onverantwoordelijk van ons zijn om een goodiebag samen te stellen voor zo'n wereldwijd evenement als de Grammy’s, en daar dan geen rekening mee te houden. Van buitenaf gezien lijkt het een ongelofelijke leuke goodiebag, maar wanneer je nauwkeuriger kijkt, zie je hoe hartverwarmend het is."

De 63ste Grammy Awards worden zondagavond uitgereikt.

Controverse Volledig scherm Zayn Malik © EPA Het zouden geen Grammy’s zijn als er ook niet wat controverse is rond de nominaties. Nadat eerder al The Weeknd fel uithaalde naar de organisatoren van de awards omdat hij ondanks zijn razend populaire album geen enkele keer genomineerd was, heeft nu ook Zayn Malik van zich laten horen. “F*ck de Grammy’s en iedereen die ermee te maken heeft”, schreef de zanger op sociale media nadat hij geen enkele keer genomineerd werd. Zelf weet hij het gebrek aan nominaties aan vriendjespolitiek. “Tenzij je hun handen schudt en cadeautjes opstuurt, kom je niet in aanmerking voor een nominatie. Volgend jaar zal ik je een mandje met snoep sturen.” Al is er wel een belangrijke kanttekening: Zayns nieuwste album ‘Nobody is Listening’ kwam pas in januari uit, vijf maanden na de deadline voor de inzendingen.

LEES OOK: