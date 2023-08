Florence + The Machine-zangeres moest Pukkelpop afzeggen om “levensreddende operatie” te ondergaan

TV De bizarre affaire van ‘de blonde van ABBA’ en haar Nederland­se stalker: Agnetha moest haar fout zwaar bekopen

Toen de achtjarige Gert van der Graaf uit het Nederlandse Drente in 1974 naar het Eurovisiesongfestival keek, was hij meteen verliefd op de blonde Agnetha. “Vanaf dat moment was het mijn droom om voor altijd bij haar te zijn”, vertelt hij in de docu ‘Take a Chance’. Wat begon als een onschuldige crush mondde echter uit in een ziekelijke obsessie die in de rechtbank zou eindigen. ‘Primo’ schetst hoe de stalker de ABBA-zangeres het leven zuur maakte.