Flo Windey stapt uit The Social House: “Een verkeerde inschatting, ik heb er mensen mee gekwetst”

Flo Windey is uit The Social House gestapt. De tv-presentatrice nam de beslissing omdat er te weinig kleur zat in het experiment. “Ik probeer al even om diversiteit en inclusiviteit in de media aan te pakken. Dit was duidelijk geen juiste representatie daarvan. Het was een verkeerde inschatting van mij en daar heb ik mensen mee gekwetst”, klinkt het. Ook de timing - in volle coronalockdown - zat volgens haar verkeerd.

The Social House is een online format waarin acht Vlaamse influencers gedurende twee weken opgesloten worden in hetzelfde huis. Big Brother-praktijken dus, met dat verschil dat smartphones deze keer uiteraard wel toegelaten zijn.

Er kwam echter kritiek omdat zelfs jonge mediamakers er niet in slagen om de multiculturele maatschappij te vertalen naar het scherm. The Social House kreeg zelfs de spotnaam The White House mee. Windey gooit nu de handdoek in de ring. Hieronder vindt u haar statement die ze op verschillende socialemediakanalen achterliet.

“Nog veel te leren”

“Ik heb besloten the social house te verlaten”, klinkt het. “Ik probeer al even om diversiteit en inclusiviteit in de media aan te pakken. Om beter te doen. En dit was duidelijk geen juiste representatie daarvan. Het toont vooral dat ook ik nog veel te leren heb, en dat is waar ik de komende tijd ook op ga focussen.”

“Ik besefte pas te laat dat ik vanuit een comfortabele, geprivilegieerde positie naar de volledige cast had gekeken en mijn stem luider had moet laten horen toen het er toe deed. Dat was een verkeerde inschatting van mij en daar heb ik mensen mee gekwetst.”

“Ongelukkige timing”

“Over de timing van dit project ben ik akkoord dat het ongelukkig was. Vooral voor mijn doelpubliek. De coronacrisis weegt op alle jongeren en het was ongevoelig van mij om daar niet langer bij stil te staan. Mentale gezondheid is iets waar veel jongeren mee kampen en ik wil vooral voor jullie een stem zijn. Daar ben ik in gefaald.”

“Ik deed mee aan dit nieuwe project omdat de andere bewoners een volledig andere online wereld kennen dan ik. Ik was nieuwsgierig en wou die kant heel graag eens zien.”

“Geen haat naar andere deelnemers”

“Ik heb de kans gekregen om de andere bewoners te leren kennen op een manier die je niet kan achter een schermpje. Ik voel geen haat naar de deelnemers die nog in het huis zitten. Ik wens hen heel veel positieve energie toe, maar dit is voor mij de juiste beslissing. Laat de terechte kritiek een signaal zijn naar alle media en alle online content creators: inclusiviteit en representatie zijn belangrijk. Jezelf in vraag durven stellen is dat ook. Kritisch durven zijn voor jezelf is echt de eerste stap.”

“Sorry aan alle mensen die ik heb teleurgesteld of gekwetst. Ik beloof om nog harder mijn best te doen. Tot snel en stay safe!”

Op sociale media wordt Windey geprezen om haar “moedige beslissing”. “Het is niet makkelijk om je eigen fouten in te zien. Veel respect”, klinkt het onder meer.

