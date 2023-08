Flirt tussen Billy Murray (72) en zangeres Kelis (44) na twee maanden al voorbij

Kelis was twee keer getrouwd: eerst met hiphopartiest Nas, met wie zij een zoon heeft. In 2015 trouwde zij met ‘Saturday Night Live’-ster Mike Mora, die in 2022 overleed aan de gevolgen van maagkanker. Zij kregen twee kinderen, zoon Sheperd en dochter Galilee. Bills laatste huwelijk dateert van 2008. Hij heeft zes kinderen, Homer en Luke bij zijn eerste vrouw, Margaret Kelly. Caleb, Jackson, Cooper, and Lincoln zijn van zijn tweede vrouw, Jennifer Butler.