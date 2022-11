Fleetwood Mac-zangeres Christine McVie (79) overleden

CelebritiesChristine McVie, zangeres van de Brits-Amerikaanse band Fleetwood Mac, is overleden. Dat maakt haar familie bekend in een statement. McVie stierf na een korte periode van ziekte, en werd 79 jaar oud.

Christine vormde het bekende viertal, samen met Stevie Nicks, Lindsey Buckingham en John McVie. Die laatste was een tijdlang haar partner, tussen 1968 en 1976 waren ze getrouwd. Voor hun huwelijk stond ze nog bekend als Christine Perfect, haar meisjesnaam. Na de scheiding besloot ze echter om de naam ‘McVie’ te behouden. Hun breuk vormde de inspiratie voor menig emotioneel Fleetwood Mac-nummer. McVie was co-leadzangeres en keyboardspeelster van de band. Ze schreef enkele van de bekendste hits van de groep, zoals ‘Little Lies’, ‘Everywhere’, ‘Don’t Stop’, ‘Say You Love Me’ en ‘Songbird’.

Op het officiële Instagramaccount van de band staat een statement te lezen, dat in overleg met haar familie werd opgesteld. “Het is met pijn in het hart dat we jullie op de hoogte brengen van Christine’s dood. Ze is vanochtend, woensdag 30 november 2022, vredig overleden in het ziekenhuis. Dat na een korte periode van ziekte. Haar familie was bij haar.”

Fleetwood Mac, Stevie Nicks, Lindsey Buckingham, Christine McVie, John McVie

Fleetwood Mac werd opgericht in 1967 en verkocht meer dan 100 miljoen platen wereldwijd. ‘Rumours’, dat werd uitgebracht in 1977, is één van de bestverkochte platen aller tijden. Grote hits zoals ‘Second Hand News’ en ‘You Make Loving Fun’ zijn erop te horen. Christine had een groot aandeel in het creëren van dat album.

McVie maakte niet constant deel uit van de band. Ze verliet de groep aanvankelijk in 1998. Ze deed na haar vertrek bij Fleetwood Mac een lange tijd niets, maar werd in 1997 toch nog een keer overgehaald om met de band op tournee te gaan. In 2004 bracht ze een soloalbum uit. Tien jaar later verraste McVie fans van Fleetwood Mac door weer terug te keren als zangeres.

Haar bandgenoten laten weten dat ze kapot zijn van het nieuws. “Ze was de beste vriendin die iemand kon hebben, en de beste muzikant die je maar in je band kon willen. We hebben erg veel geluk gehad dat we ons leven met haar mochten delen. We zullen haar verschrikkelijk missen, er zijn geen woorden om ons verdriet te beschrijven.”

