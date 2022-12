Fleetwood Mac-bandleden en andere celebrities brengen een ode aan Christine McVie: “Voor altijd een ‘Songbird’”

KIJK. De carrière van Fleetwood Mac-zangeres Christine McVie

“Het is met pijn in het hart dat we jullie op de hoogte brengen van Christine’s dood”, verscheen plots op het officiële Instagramaccount van Fleetwood Mac. “Ze is vanochtend, woensdag 30 november 2022, vredig overleden in het ziekenhuis. Dat na een korte periode van ziekte. Haar familie was bij haar.” Een boodschap die hard aankwam, ook bij verschillende bekende gezichten.

Stevie Nicks (74) schreef een handgeschreven brief aan haar Fleetwood Mac-collega en vriendin. Daarin beschrijft ze haar vriendschap met McVie. Ze voegde er ook enkele quotes van het nummer ‘Hallelujah’ toe. “Een paar uur geleden vernam ik dat mijn beste vriendin sinds 1975 is overleden”, begon Nicks. “Ik wist niet eens dat ze ziek was tot zaterdagavond. Ik wilde naar Londen reizen, maar ze verzochten me te wachten. Sinds zaterdag spookt er één song in mijn hoofd, steeds opnieuw en opnieuw. Ik dacht eraan om het te zingen voor haar. En dat doe ik nu ook. Ik wist dat ik deze worden ooit nodig zou hebben. Het is alles wat ik nu kan doen.” Waarop ze de tekst van ‘Hallelujah’ uitschreef. “Ik zie je aan de andere kant, my love. Vergeet me niet.”

(Lees verder onder de Instagrampost.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook Mick Fleetwood (75) stortte zijn hart uit op Instagram. “Een deel van mijn hart vloog weg vandaag. Ik zal alles van jou missen, Christine McVie”, klonk het onder andere.

(Lees verder onder Instagrampost.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

The Eagles, de Amerikaanse band wiens carrière parallel liep met die van Fleetwood Mac, deelden een boodschap via ‘Variety’. “We zijn diep bedroefd over het overlijden van Christine McVie. Ze was een levendige, gevoelige persoon en haar muziek was een cadeau voor de wereld. We hadden het grootste respect voor haar. We sturen onze welgemeende condolaties naar haar familie, haar bandleden en haar fans.”

Harry Styles (28) plaatste een zwart-wit foto van McVie op zijn Instagram. De popster heeft een connectie met de overleden zangeres, aangezien hij bevriend is met Stevie Nicks. Zij hielp zijn album ‘Fine Line’ mee door de coronapandemie. En Mick Fleetwood was eerder dit jaar het gezicht van Styles’ schoonheidsmerk.

(Lees verder onder het Instagramverhaal.)

Volledig scherm Harry Styles plaatste een beeld van Christine McVie op zijn Instagram. © Instagram

Ann Wilson (72), de zangeres van Heart, schreef: “Christine was een juweeltje. Stijlvol en een prachtige songwriter. ‘Over my head’ was altijd mijn zwoele, engelachtige favoriet. Bon voyage lieve ziel!”

(Lees verder onder de Instagrampost.)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op het officiële Twitteraccount van Duran Duran verscheen een foto van McVie met een emotioneel bijschrift. “Zo verdrietig om te horen over Christine McVie, een artiest die me dierbaar is en ik altijd in mijn hart droeg. Als één van de grootste songwriters, zangers en bandleden aller tijden, straalde ze puurheid uit en bracht ze licht in de muziek van de jaren 70. Rust in vrede - John.”

(Lees verder onder de tweet.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zangeres Bette Midler (77) tweette: “Christine McVie heeft ons verlaten. Wat een herinneringen, wat een vreugde en wat een legende...”

(Lees verder onder de tweet.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De Amerikaanse rockband Garbage noemde Christine voor altijd een songbird, als verwijzing naar één van Fleetwood Mac hits ‘ Songbird’. McVie schreef het nummer en zong het vaak alleen tijdens optredens. In juni bracht ze onder die titel nog een verzameling solosongs uit.

(Lees verder onder de tweet.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Gary Kemp (63) van Spandau Ballet deelde een foto van McVie en schreef erbij: “Ze bracht zo’n vreugde, diepgang en veel verhalen. RIP songbird.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK