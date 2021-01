FKA twigs vertelt Louis Theroux over mishandeling door Shia LaBeouf: “Ik had last van een posttraumatische stressstoornis”

Zo vertelt de zangeres dat ze elke dag een vast aantal keer haar affectie moest tonen. Zo verwachtte LaBeouf dat ze hem een bepaald aantal keer per dag zou kussen en zou zeggen hoeveel ze van hem hield. “Midden in de nacht maakte hij me dan wakker om me van allerlei dingen te beschuldigen. Dan beschuldigde hij me ervan dat ik naar het plafond staarde en nadacht over manier om hem te verlaten ... Of hij beschuldigde me ervan dat ik met iemand anders samen wilde zijn. Dat gebeurde altijd tussen vier uur en zeven uur ‘s morgens." En dat liet een indruk na: “Nog lange tijd daarna kreeg ik een intense paniekaanval wanneer ik midden in de nacht wakker schrok, of het nu m'n hond was, een geluid buiten of de drang om naar het toilet te gaan. Ik had last van PTSS, posttraumatische stressstoornis. Dat is iets waar we het niet echt over hebben wanneer het gaat over de genezing na vertrek, hoeveel werk er moet gebeuren om terug te gaan naar wie je voordien was."