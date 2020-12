FKA Twigs klaagt ex Shia LaBeouf aan voor mishandeling: “Hij dreigde de auto te laten crashen als ik niet zei dat ik van hem hield”

FKA Twigs leerde Shia LaBeouf kennen op de set van ‘Honey Boy’, een film uit 2019. Na de opnames begonnen ze een relatie. De acteur uitte zijn genegenheid op de meest overdreven manieren, waardoor hij het vertrouwen van de zangeres kon winnen, zegt ze. Maar die 'honeymoon phase’ was snel voorbij. Zo beschrijft FKA Twigs een incident dat op Valentijnsdag 2019 plaatsvond. Tijdens een ritje met de auto reed Shia erg roekeloos. Hij dreigde om de auto te laten crashen als Twigs hem niet vertelde dat ze van hem hield. Volgens de zangeres smeekte ze om haar uit de auto te laten, maar toen hij stopte bij een tankstation, achtervolgde en mishandelde de acteur haar door haar tegen de auto te gooien.

Isolatie

In de rechtbankdocumenten beschrijft FKA Twigs ook hoe haar ex haar op een nacht probeerde te wurgen, hoe hij haar bewust een SOA gegeven zou hebben en dat hij haar hand zo hard vastgreep dat ze er blauwe plekken van kreeg. Ook styliste Karolyn Pho, een andere ex-vriendin van Shia, zegt dat hij haar mishandeld heeft. Zo omschrijft ze in de rechtbankdocumenten een avond waarop hij haar neerdrukte op bed en een kopstoot gaf. Beide vrouwen geven ook aan dat de acteur er niet van hield als ze met mannelijke kelners praatten of zelfs naar hen keken, waardoor ze leerden om hun ogen op de grond gericht te houden. FKA Twigs vertelt ook dat haar ex haar overtuigde om in Los Angeles te blijven, hoewel ze eigenlijk in Londen woonde en haar team er ook gevestigd is. Dat zorgde voor nog meer isolatie, zegt ze. “De hele tijd dat ik bij hem was, had ik een vliegtuigticket kunnen kopen naar mijn herenhuis in Hackney. Hij heeft me op zo'n laag punt gebracht, dat het idee om hem te verlaten en mezelf weer op te krikken, onmogelijk leek."

Volledig scherm Shia LaBeouf en FKA Twigs. © photo_news

Schadevergoeding

“Ik wil graag aandacht vragen voor de tactieken die mishandelaars gebruiken om je te controleren", zegt de zangeres aan de New York Times, die meteen ook toegeeft dat ze niet eerder naar de politie stapte uit vrees om haar carrière te schaden, en omdat ze vreesde niet serieus genomen te worden. “Wat ik met Shia heb meegemaakt, was het ergste dat ik ooit heb meegemaakt in m'n leven. Ik denk niet dat mensen ooit zouden denken dat dit mij zou overkomen. Maar dat is net het punt. Het kan iedereen overkomen." Ze wil een groot deel van een mogelijke schadevergoeding aan goede doelen geven, die slachtoffers van huiselijk geweld helpen.

Reactie Shia

Shia zelf heeft ook op de beschuldigingen gereageerd. “Ik bevind me niet in een positie om iemand te vertellen hoe mijn gedrag hen deed voelen. Ik heb geen excuses voor mijn alcoholisme of mijn agressiviteit. Ik heb mezelf en iedereen om me heen jarenlang mishandeld", schrijft hij in een e-mail. “Ik heb een geschiedenis van mensen die het dichtst bij me staan, te kwetsen. Ik ben beschaamd over die geschiedenis. Het spijt me voor diegenen die ik pijn heb gedaan. Er is niet echt iets anders dat ik kan zeggen.” In een extra e-mail gaf de acteur wel nog aan dat “een hele hoop van de mishandelingen niet kloppen”, maar dat hij het de vrouwen verschuldigd is om hen hun verhaal te laten doen. “Ik ben nu een nuchter lid van een 12-stappenprogramma", voegt hij er nog aan toe. Hij geeft ook toe dat hij in therapie is. “Ik ben niet genezen van mijn PTSD (posttraumatische stressstoornis, red.) en alcoholisme, maar ik zal doen wat nodig is om te genezen. Het zal me voor eeuwig blijven spijten dat ik mensen pijn gedaan heb."

